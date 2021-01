Friedliche Demo gegen CoV-Maßnahmen in Dornbirn

Am Sonntagnachmittag haben 500 Menschen in Dornbirn friedlich gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung demonstriert.

Laut Einsatzleitung der Polizei fanden sich etwa 500 Personen am Dornbirner Marktplatz zu einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen ein. Im Gegensatz zu den Demos in Wien blieb es in Vorarlberg friedlich.