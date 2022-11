Friedhofsanierung in Klaus

In den Herbstmonaten wurde der Ortsfriedhof von Klaus umfangreich saniert und erweitert.

In rund 600 Arbeitsstunden sanierte das Klauser Bauhofteam rund und Bauhofleiter Benjamin Dobler in den letzten Wochen 120 Gräber. Dabei wurden die Gräber teils neu ausgerichtet, Setzungen ausgeglichen, Platten neu verlegt und auch die Wege wurden saniert. Da auch die rund 100 Urnenplätze am Friedhof bereits größtenteils besetzt sind, wurden im Zuge der diesjährigen Sanierungsarbeiten auch 12 neue Urnengräber errichtet. „Sämtliche Arbeiten wurden von unseren eigenen Bauhofmitarbeitern erledigt und so sind lediglich die Materialkosten von rund 15.000 Euro angefallen“, erklärt Gemeindesekretär Issa Zacharia. MIMA