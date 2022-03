Friedenssehnsucht verstärkt den Zusammenhalt

Katholische Messfeiern mit Friedensgebet in der Franziskanerkirche Bludenz - Ökumenisches Friedensgebet der Evangelischen und Katholischen Kirchen unlängst am Kirchplatz Heilig-Kreuz

An dem Abend habe man “ein starkes Zeichen gesetzt; die Verbundenheit hier bei uns in Bludenz beginnt und wird natürlich noch Gestalt annehmen”, freut sich Pater Guido Kobiec. Positiv wertet der Stadtpfarrer, der die Pläne für das Friedensgebet gemeinsam mit der evangelischen Pfarrerin Christiane Assel und Kaplan Mathias Bitsche geschmiedet hatte, “dass wir überkonfessionell zusammenrücken”. Mit den Spenden der Teilnehmenden am Friedensgebet werden dier Schwestern, denen Tatjana angehört, unterstützt. So können die Dienerinnen Gottes den notleidenden Flüchtenden, die bei ihnen anklopfen, weiterhin helfen.

Bei einer Messfeier mit den Firmlingen in der Heilig-Kreuzkirche, die ebenfalls in letzter Zeit stattfand, meinte Kaplan Bitsche: “Wir sind miteinander verbunden. Das Schicksal der anderen lässt uns nicht kalt. Wir sind in Sorge um das, was anderen Menschen passiert. Genau in dieser Verbundenheit – miteinander und mit den Menschen in der ganzen Welt – sind wir hier versammelt zum Gebet. Das hat eine Bedeutung und eine Wirkung.” Im Petersdom in Rom weihte Papst Franziskus am vergangenen Freitagabend die Ukraine und Rußland dem Unbefleckten Herzen Mariens.