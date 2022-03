Friedensmahnwache am Domplatz

Mit Kerzen, Gebeten und Gesang für eine Friedenlösung in der Ukraine eingestanden

FELDKIRCH Um gemeinsam für den Frieden in der Welt einzustehen, lud die Dompfarre nach der Aschermittwochsliturgie zur Mahnwache für den Frieden auf den Domplatz ein.

„Wir sind bestürzt und entsetzt darüber, das ein Land das andere angreift, in dem beide Christen leben“, mahnte Dompfarrer Fabian Jochum. Außerdem las Brigitte Scherrer Episoden aus dem Tagebuch von Oxana Matiychuk, die ganz unmittelbar aus der Ukraine berichtet. „Hevenu shalom alechem – Wir wollen Frieden für alle“ und „Herr du lässt uns nicht fort, ohne ein Friedenswort“ wurde gemeinsam die Sehnsucht nach dem Frieden besungen. Auch Bischof Benno Elbs nahm an der Mahnwache für den Frieden in der Ukraine teil.