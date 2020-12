Friedenslicht an Floriani übergeben

Übergabe fand nach aktuellem Corona-Status in der Vorarlberger Museumswelt statt

FRASTANZ An Heiligabend verteilen die Jungfeuerwehren traditionell landesweit das Friedenslicht aus Betlehem in ihren Gemeinden. Dieses für alle sehr feierliche Ereignis wird normalerweise mit einer Andacht, einer Feier und einer stimmungsvollen Fackel-Prozession gefeiert. Heuer muss das Friedenslicht nach dem aktuellen Corona-Status einmal anders und etwas schlichter verteilt werden, um vor Ansteckungen zu schützen.

Landesweit nicht möglich, wurde die Übergabe in den einzelnen Bezirken organisiert. Im Feuerwehrbezirk Feldkirch wurde das Friedenslicht im Landesfeuerwehrmuseum im Wollaschopf der Vorarlberger Museumswelt an die Regionalsachbearbeiter übergeben, die das Friedenlicht an die Jugendfeuerwehren in den einzelnen Orten weitergeben.