Fridrikas-Girls warfen sich den Frust von der Seele

Gegen die Damen von Perchtoldsdorf/Bad Vöslau konnten die Dornbirnerinnen die Oberhand behalten und siegten klar mit 41:33 (20:14).

Nach der Pause änderte sich am Spielgeschehen nicht viel. Die Niederösterreicherinnen kamen in der 43. Minute zwar nochmals auf 30:26 heran. Eine anschließende doppelte Unterzahl der SSV-Damen und eine rote Karte (dritte Zwei-Minuten-Strafe) in der 50. Spielminute gegen Toptorschützin Julia Marksteiner (10 Tore) konnten die Gäste nicht nützen. Am Schluss hieß es mehr als verdient 41:33 für Dornbirn.