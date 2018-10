Freyo Froua besuchten Ulm

Der Lustenauer Wohltätigkeitsverein lud zum großen Herbstausflug.

Der erste Stopp des Tages führte die Frauen in das Steiff Teddybären Museum in Giengen an der Brenz. Hier konnten die Damen bei einer virtuellen und musikalischen Führung viele besondere Eindrücke sammeln, wie z.B. die zufällige Entstehung des ersten weichen Spielzeuges von Margarethe Steiff, der große Steiff Kuschelzoo oder die Schaufertigung wie dieser ganz besondere Zauber von Teddybären entsteht. In der Großvitrine entdeckten die Damen exquisite Sammlerstücke aus der Anfangszeit von Steiff und mit dem einen oder anderen Stück verband so manche Besucherin ihre ganz persönliche Geschichte vom eigenen „Stofftierle“ von damals.