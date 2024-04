Freundschaften knüpfen und Spanisch lernen

Im neuen“ Erasmus+ Projekt“ am BG/BRG Feldkirch-Rebberggasse konnten 14 SchülerInnen mittels Bewerbungsschreiben an einem einwöchigen Austauschprojekt mit Schulbesuch und Leben in Gastfamilien in Arinaga (Gran Canaria) teilnehmen.

In Las Palmas angekommen erwarteten bereits die dortigen Partnerfamilien und die Lehrerinnen die Reisenden. Sie wurden sehr herzlich begrüßt und alle erlebten bereits am Sonntagabend die spanische Gastfreundschaft.

Montags begann das vorher fixierte Lernprogramm (Learning Agreement) in einer Klasse. Nach sogenannten „icebraking activities“ zum Kennenlernen ging es los mit kulturellen und interkulturellen Themen aus Spanien, Österreich und den EU-Partnerstaaten. So wurden in dieser Woche täglich die Schulaktivitäten durch Unternehmungen mit den Gastfamilien ergänzt. Neben vielen Sehenswürdigkeiten ging es auch an den Strand. Den Jugendlichen gefiel rasch die Tatsache, dass die Essenszeiten mit Siesta um 15:00 sowie 21:00 Uhr waren.

Mit der Partnerschule reisten die „Gsiberger“ nach Santa Lucia de Tirajana, wo die Forschungen über die Ureinwohner von Gran Canaria in deren Höhlensiedlungen durchgeführt werden. Nach einem Workshop über “EU-Interculturality” und einem Arbeitsauftrag über “video production with smartphones” ging es zu einem Besuch der Stadt Aguimes mit Empfang des Bürgermeisters.

Auch ein Wandertag auf die höchsten Berge der Insel durfte nicht fehlen. Am letzten Schultag präsentierten die Teilnehmer Ihre Arbeitsergebnisse auf Spanisch und vor allem Englisch. Mit der Verleihung der Zertifikate schloss der offizielle Teil der Woche.

Freude über Retourbesuch

Der Besuch der spanischen Partner am BG Feldkirch-Rebberggasse fand anfangs April statt. Man begrüßte sie im Elmar-Riedmann-Saal und die Professoren Hubert Egger und Sarah Wölfler-Fernandez stellten das Wochenprogramm mit dem Learning-Agreement vor. Neben „EU-defence in uncertain times“ und „EU science and innovation” standen auch Ausflüge nach Lech, Dornbirn und Bregenz auf dem Programm.

Ein Highlight war der Besuch der Jugendherberge in Lech-Stubenbach verbunden mit Schneefall. Die spanischen PartnerInnen kannten keinen Schnee und waren wie kleine Kinder unterwegs. Jeder Schneehang wurde hinuntergerutscht, Schneemänner wurden gebaut und alle hatten viel Spaß mit kleinen Schneeballschlachten.