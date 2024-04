Freundschaft zweier Musikschulen

Am Sonntagvormittag gaben Klavierschüler der Rheintalischen Musikschule und jene aus Innsbruck ein Gemeinschaftskonzert.

Lustenau/Höchst Bereits zum dritten Mal war die Musikschule aus Innsbruck auf Besuch in Vorarlberg, um mit einigen Klavierschülern ein gemeinsames Konzert mit jenen der Rheintalischen Musikschule zu veranstalten. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder hier sein dürfen und auch der neue Direktor Dietmar Nigsch diese kleine musikalische Städtepartnerschaft mit uns weiterführt“, sagte Musikschuldirektor Wolfram Rosenberger aus Innsbruck. Auch Dietmar Nigsch freute sich über den besonderen Austausch mit seinen Gästen aus dem Tirol. „Heute hören wir wunderbare Stücke auf dem großen Flügel im Pfarrsaal in Höchst“, so Nigsch.

Die Klavierschüler haben im Vergleich zu den Bläsern nicht so häufig die Möglichkeit auf Konzerte zu reisen. „Kinder profitieren jedoch sehr von diesem Austausch und so freut es uns, dass wir uns mit der Rheintalischen Musikschule jährlich treffen. Einmal in Vorarlberg, das darauffolgende Jahr bei uns in Innsbruck“, erklärte Wolfram Rosenberger dieses Format. Cristina Mingarelli, Fachbereichsleiterin der Tasteninstrumente an der Rheintalischen Musikschule hat das Gemeinschaftskonzert organisiert und dabei das anspruchsvolle Programm zusammengestellt.