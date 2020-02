Freundin mit Handy verletzt: Zehn Monate Haft

Vorbestrafter verletzte seine Lebensgefährtin und beschädigte ihre Sachen. Sie lebt dennoch weiterhin mit ihm.

Sieben seiner vorherigen acht strafrechtlichen Verurteilungen seien wegen ähnlicher Delikte erfolgt, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Sie verhängte gestern am Landesgericht Feldkirch über den Angeklagten wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Hinzu kommen drei Haftmonate aus einer ursprünglich bedingt gewährten Vorstrafe. Damit beträgt die Gesamtstrafe zehn Monate Gefängnis. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, denn die Staatsanwältin und der Angeklagte nahmen drei Tage Bedenkzeit in Anspruch. Die mögliche Höchststrafe wäre ein Jahr Haft gewesen.