„Freunde Bänkle“ in den Volksschulen

„Bregenz (BRK) – Seit letzter Woche stehen in den Bregenzer Volksschulen die sogenannten „Freunde Bänkle“.

„Das Zusammenleben von Menschen hat immer auch ein wenig Problempotenzial. Im Interesse eines zufriedenstellenden Miteinanders müssen die notwendigen Sozialisationsprozesse so früh wie möglich beginnen. Ich halte die ‚Freunde Bänkle‘ in unseren Volksschulen jedenfalls für eine nachahmenswerte Idee, die ja anderswo bereits gut funktioniert“, betonte Bürgermeister Michael Ritsch.

„Kinder können nicht immer klar kommunizieren, was sie genau brauchen. Die Freunde Bänkle helfen zu zeigen: ‚Hier bin ich. Ich suche eine:n Spielpartner:in.‘ Damit sind sie vor allem für die Erstklässler:innen eine große Hilfe beim Einfinden in die Schulgemeinschaft. Ich freue mich, dass auch die Direktor:innen gleich mit an Bord waren“, so Stadträtin Eveline Miessgang.