"Freuen uns, endlich wieder in die Gänge zu kommen"

Endlich wieder Motocross in Möggers - Mitorganisator Lukas Greussing war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Der 35-jährige Lukas Greussing ist seit zwölf Jahren als rechte Hand von MCC Möggers Präsident Gregor Wucher im OK-Team im Einsatz. Greussing organisiert, verhandelt, managt und moderiert so ganz nebenbei auch noch die Großveranstaltung.

Greussing über das Programm

Möggers ist Kult. Beim MX Weekend pilgern Tausende Besucher aus dem ganzen Bodenseeraum an die perfekt im Gelände gelegene Rennstrecke und feiern eine zweitätige Motocrossparty.

Greussing über die Lokalmatadore

Bald auch noch Bürgermeister

In naher Zukunft wird Greussing seinen Fokus allerdings auf seine Heimatgemeinde legen. Am 1. August tritt der Tausendsassa die Nachfolge von Georg Bantel als Bürgermeister von Möggers an.