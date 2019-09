Freudenhaus startet in den Herbst

Das Herbstprogramm vom Freudenhaus reicht von Kabarett bis zeitgenössischen Circus.

Lustenau. Den offiziellen Auftakt zur Herbstsaison im Lustenauer Freudenhaus liefert diese Woche Kabarettist Alfred Dorfer, bevor es am Freitag wieder einmal mit außergewöhnlicher Circuskunst aus Frankreich weitergeht. Willi Pramstaller freut sich die Compagnie La Faux Populaire mit ihrem Circustheater „Le Cirque Poussière“ zur Österreichpremiere in Lustenau begrüßen zu dürfen

Die Compagnie La Faux Populaire entführt das Publikum in eine Schausteller-Welt aus vergangenen Tagen. Der kleine französische Circus bietet alles, was dazugehört, um ein Abtauchen in längst vergessene Zeiten zu ermöglichen: Vom klassischen Zelt, das neben dem Freudenhaus eigens für die Aufführungen aufgebaut wird, rasend schnelle Messerwerfer, aberwitzige Jonglageeinlagen sowie kühne Luftakrobatik, Musik in allen möglichen Varianten und ganz viel Clownerei samt Tangotanz – all das dargeboten von nur vier KünstlerInnen inmitten einer Manege der besonderen Art – einer sich beständig drehenden Holzbühne, deren Ausstattung beinahe wie eine alte Fabrik anmutet.