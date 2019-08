Freudenhaus meldet sich aus der Sommerpause zurück

Das Freudenhaus Lustenau lädt zum sommerlichen Intermezzo mit zwei herausragenden Circusproduktionen.

Lustenau. Bevor es Mitte September mit Kabarett und Circustheater in die Herbstsaison von Willi Pramstallers Kulturstätte geht, lädt dieser das Publikum bereits im August auf einen absoluten Höhepunkt in Sachen Circuskunst ein. Diese Woche gibt es an drei Abenden mit Gravity & Other Myths außergewöhnliches Circus- und Körpertheater aus Australien zu bestaunen.