Freudenhaus geht in die Sommerpause

Ab August öffnet Willi Pramstallers Kulturstätte dann wieder ihre Pforten.

Lustenau. Nach dem „Götterkuddelmuddel“ der Volksschule Kirchdorf beginnt kommende Woche nun auch der kalendarische Sommer. „Zeit für uns, eine kleine Pause einzulegen. Allerdings wird das Freudenhaus auch dann durch das Projekt Laboratorium: Circus genutzt“, so Organisator Willi Pramstaller. Der österreichische Artist Michael Zandl hat letztes Jahr seinen Abschluss an der „Universität der Zirkuskünste Codarts“ in Rotterdam gemacht und arbeitet gegenwärtig an seinem Stück „Mimicry“, in dem unter anderem auch seine Spezialdisziplinen Hut-Manipulation und Cyr-Wheel eine Rolle spielen. Eine öffentliche Abschlussvorführung im Freudenhaus ist für den 13. Juli 2018 geplant.