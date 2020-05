Freudenhaus blickt nach vorne

Im August starten die ersten Kabarett-Highlights.

Lustenau. Am 13. und 14. August geht es endlich wieder los. Nachdem zahlreiche Frühjahrsveranstaltungen abgesagt werden mussten, startet das Freudenhaus in Lustenau mit Alfred Dorfer und seinem Programm in ein neues – wenn auch verkürztes – abwechslungsreiches Kulturjahr.