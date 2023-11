Freude weiter schnenken mit umgekehrtem Adventkalender

Auch in diesem Jahr steht in der Rankweiler St. Josefskirche wiederum ein umgekehrter Adventkalender.

Mit dem Öffnen des ersten Türchens des Adventkalenders am 1. Dezember wird in dieser Woche der Countdown zum Weihnachtsfest eingeleitet. Für die meisten Menschen beginnt damit auch eine besinnliche und festliche Zeit. Doch gibt es auch in der heutigen Zeit bei uns noch genügend Menschen, denen es an den nötigsten Sachen fehlt. Daher ist es das Ziel des umgekehrten Adventkalenders, die Vorfreude auf Weihnachten in die Welt hinauszutragen und eben diese Freude mit anderen zu teilen.