Pfarrer Albert Egender übergab sein Amt als Gemeindeseelsorger an Dekan Hubert Ratz.

Riefensberg. Der 11. September war für Riefensberg ein großer Festtag. Anlässlich eines feierlichen Dank- und Einführungsgottesdienstes übergab Pfarrer Albert Egender sein Amt als Gemeindeseelsorger an Dekan Hubert Ratz. Die Festgäste wurden vom Musikverein, der Feuerwehr, dem Kameradschaftsbund sowie zahlreichen Trachtenträgerinnen zur Kirche begleitet. „Freude ist der Anfang allen Dankes“ war am Altar sowie in der Einladung zum Festtag zu lesen. Zelebriert wurde der Festgottesdienst von Bischofsvikar Msgr. Rudolf Bischof.