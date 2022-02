Freude auf die Gartensaison

Der Obst- und Gartenbauverein Dornbirn präsentiert sein neues Jahresprogramm.

„Auch wenn die Pandemie uns viele Sorgen bereitet (hat), hat es durchaus sein Gutes, wenn langjährige Praktiken hinterfragt und geändert werden müssen und so konnten wir der Situation auch einige positive Aspekte abgewinnen“, betont Ingrid Benedikt vom OGV-Führungsteam. So wurde der beliebte Obstbaumschnittkurs verkleinert und in mehreren Etappen durchgeführt, was auf großen Anklang bei Kursleitern, als auch Teilnehmern stieß und somit in dieser Form auch heuer durchgeführt wird. Geplant sind gleich fünf Kurseinheiten ab März, neu aufgeteilt für Anfänger und Fortgeschrittene, was besonders Kursleiter Manfred Prutsch freut, da man damit „noch mehr auf individuelle Bedürfnisse eingehen kann“.