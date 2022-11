Freude an Eishockey über die Grenzen hinaus

Die Pro Hockey All-Stars Kids messen sich im internationalen Vergleich miteinander.

Lustenau „In Vorarlberg gibt es viele außergewöhnlich talentierte Eishockeyspielerkinder. Dylan Stanley von der VEU und ich hatten deshalb die Idee, diese Kinder gezielt zu fördern“, erklärt Ralph Kessler, Trainer beim EHC Lustenau. Vor gut einem Jahr haben sie deshalb das Pro Hockey All-Stars Team gegründet. Ein Verein, der Eishockeykinder aus Feldkirch, Lustenau, Dornbirn und Hohenems zusammenbringt. „Es steht die Freude am Sport im Vordergrund“, so Ralph Kessler. Das Vorarlberger Team setzt sich aus Kindern der U9, U10, U11 und U12 zusammen.

Die All-Stars haben bereits vergangenes Jahr an internationalen Turnieren teilgenommen und dabei beachtliche Ergebnisse erzielen können. „Das U10-Team hat bei den United World Games in Klagenfurt den dritten Platz erreicht. Die U9-Mannschaft erspielte sich in Lyon in Frankreich sogar den Turniersieg“, freut sich Kessler. Stanley und Kessler ist es wichtig zu betonen, dass dieser Verein in keinerlei Konkurrenz zu den bestehenden Eishockey-Vereinen steht. „Wir trainieren einmal monatlich zusammen. Die Turniere finden lediglich vor oder nach der Saison statt. Es gibt somit keinerlei Terminkollisionen mit den jeweiligen Vereinen“, betont Kessler.