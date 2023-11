Der Alpenverein Dornbirn hatte zur Jahreshauptversammlung in die Wirtschaft eingeladen.

Dornbirn. Mit knapp 5.000 Mitgliedern gehört der Alpenverein Dornbirn zu den mitgliederstärksten Vereinen in der Messestadt. „Über 100 ehrenamtliche Tourenführer und Gruppenleiter sind bei uns aktiv, davon ein Drittel in der Jugendarbeit. Engagement und Freude am Ehrenamt – das ist das Wichtigste und die oberste Priorität, egal in welcher Funktion“, meinte Obmann Gerold Hämmerle bei der Jahreshauptversammlung. Diese fand erstmals in der Wirtschaft statt, wo die jüngsten Vereinsmitglieder, die „Wildkätzle“, mit ihrem selbstgebastelten Tannen-Tischschmuck ein einladendes Ambiente geschaffen hatten.

Viele Gruppen

Obmann Gerold Hämmerle gab gemeinsam mit den einzelnen Leitern einen Überblick über die Aktivitäten im Verein. Jeder findet das für ihn Passende in den verschiedenen Gruppen: Allgemeine Gruppe, Junge Allgemeine, Werktagsgruppe aktivPlus, Erwachsenenklettertreff, Mittwochsbiker, Singgruppe, Weitblick-Team, Wegeteam sowie die Jugend- und Klettergruppen. Wildkätzle, Gämsle, Murmile, Alpakas, Kinderklettergruppe, Sportklettergruppe und Klettergruppe U14 bieten ein breites Angebot, das von Kindern und Jugendlichen rege genutzt wird. Die Jugendarbeit wird von einem großen ehrenamtlichen Team getragen, oft sind das etwas ältere Jugendliche, die beim Alpenverein gut begleitet in das Führen von Gruppen hineinwachsen. „Ganz neu im Verein ist das Kinderschutzkonzept, in dem es um den bestmöglichen Umgang mit Risiken geht und um einen Wertekodex, der insbesondere Respekt, Wertschätzung und Vertrauen umfasst“, erklärte Obmann Gerold Hämmerle.

Die Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr zeigte vielseitige Aktivitäten. Zu den Highlights gehörten die Wanderwoche in Korsika, Tourentage im Wallis und die Hochtour Piz Sardona, genauso wie Wanderziele im Bregenzerwald, die mit Öffis angefahren wurden. Gerold Hämmerle betonte, dass die Aktivitäten des Alpenvereins viele gesellschaftliche Bereiche umfassen: „Der AV ist ein Sportverein, er ist auch eine Natur- und Umweltschutzorganisation, stützt mit der Wegeerhaltung und dem Hüttenbetrieb den Tourismus bzw. die Naherholung und ist in der Jugendarbeit aktiv. Bei den Aktivitäten geht es auch um Kultur und ganz speziell um soziale Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt.“

Jubilare und verdiente Mitglieder

Fixpunkt der Jahreshauptversammlung war auch in diesem Jahr die Ehrung langjähriger Alpenvereins-Mitglieder. Mit 80 Jahren Vereinsmitgliedschaft darf Walter Rümmele (95) heuer ein sehr seltenes Jubiläum feiern.