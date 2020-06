Freud und Leid zum 180er

Musikverein bekommt neues Vereinsheim, Feierlichkeiten fielen aber Corona bedingt teilweise ins Wasser

Frastanz. Es hätte an sich ein absolutes Fabeljahr für den Musikverein Frastanz werden sollen. 180-Jahr Feier, das neue Vereinsheim und passend dazu abgestimmt ein Feierprogramm verteilt über das ganze Jahr. Die Coronavirus Pandemie hat dem aber zumindest im ersten Halbjahr einen kräftigen Strich durch die Rechnung gemacht. Alle öffentlichen Auftritte mussten abgesagt werden, auch der Probenbetrieb ruhte während mehrerer Wochen und konnte eben erst wieder aufgenommen werden. Den Kopf in den Sand zu stecken entspricht aber nicht dem Charakter der Frastanzer Musikanten rund um Obmann Johannes Decker. So laufen die Vorbereitungen für einen Schritt Richtung Normalität. Das große Open Air am 4.Juli wird definitiv nicht stattfinden, aber für Ende Juni ist ein Parzellen Hopping bei dem verschiedene kleine Ensembles aufspielen sollen geplant, ein genauer Termin dafür ist aber noch ausständig. Zumindest vorbehaltlich fixiert ist aber der Auftritt am 26.August im Rahmen der Frastanzer Sommerbühne.