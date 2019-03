Freshman-Saison für Feldkircher Luka Brajkovic zu Ende

Eine äußerst positive Bilanz zieht der Feldkircher Basketballer Luka Brajkovic nach seinem ersten Jahr in Amerika.

Für Luka Brajkovic ist die Freshman-Saison in der NCAA zu Ende gegangen. Obwohl der 19-jährige Feldkircher stark spielt, verlieren die Davidson Wildcats in der ersten Runde des NIT (National Invitation Tournament, 32 Teilnehmer) in der heimischen John M. Belk Arena gegen Lipscomb mit 81:89.