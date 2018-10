Fremdes Eis ist für VEU Feldkirch erneut Wirklichkeit

Am Dienstag trifft die VEU Feldkirch in Salzburg auf die EC Red Bull Hockey Juniors.

Dass es kein leichtes Unterfangen ist gegen die jungen hungrigen Spieler des Bundesliga Farmteams zu punkten weiß man in Feldkirch aus den letzten Jahren nur zu gut. Die Salzburger können Kadermäßig aus dem Vollen schöpfen und bringen stets ein hohes Tempo aufs Eis. Die VEU hat aber mit ihren starken Auftritten beim Meister in Asiago und gegen die Fassa Falcons gezeigt das man auch auswärts unbedingt Punkte holen will. In dieser engen Liga zählt schon von Beginn an jeder Punkt.