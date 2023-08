Fremdenpolizeilicher Einsatz in Hard

Am 27. Juli 2023, in der Zeit von 5.15 bis 09.30 Uhr, vollzogen Beamte mehrerer Polizeiinspektionen über Auftrag der Staatsanwaltschaft, eine fremdenpolizeiliche Großkontrolle und Hausdurchsuchung in zwei Mehrparteienwohnhäusern in Hard.

Es bestand der Verdacht, dass sich in dem Wohnobjekt, vier bosnische Staatsbürger mit gefälschten kroatischen Personalausweisen aufhalten würden. Im Zuge der Kontrolle sowie Hausdurchsuchung konnten insgesamt fünf Personen festgenommen werden.

Urkundenfälschung, Festnahmen

Neben mehreren Verwaltungsübertretungen werden auch Anzeigen nach dem Strafgesetz wegen Urkundenfälschung erstattet werden. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte von mehreren Polizeiinspektionen, Einheiten der LPD, des Landeskriminalamtes, dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) und der Finanzpolizei, am Großeinsatz beteiligt.