Fremde Heimat entdecken

Bludenz. Im Rahmen des neuen Veranstaltungsformats frei.raum öffnet Cornelia Caldonazzi drei Wochen lang von Donnerstag bis Samstag den Kashmir Kultur Bazar in der Mühlgasse 10.

Der Kashmir Kultur Bazar findet im Rahmen des Veranstaltungsformats frei.raum statt. Kulturschaffende und engagierte Bürgerinnen und Bürger schlüpfen dabei in die Rolle von GastgeberInnen und verwandeln leerstehende Räumlichkeiten in einen neuen frei.raum für kulturelle Vielfalt. „Verschiedenste Projekte wie etwa Ausstellungen, Workshops, Musik, Kulturcafés usw. schaffen somit Experimentierraum für Neues und ermöglichen einen Dialog zwischen Kulturakteuren, dem Raum und seinen Gästen“, so Kulturstadtrat Christoph Thoma.

In Kashmir selbst hat Cornelia Caldonazzi vor vier Jahren das „Green Hill School Project“ aufgebaut, das sich über Spenden aus Vorarlberg finanziert. „Als Lehrerin habe ich mich vor allem für die fehlenden Bildungsmöglichkeiten in den abgelegenen Gebieten interessiert. So wurde die Idee zu einem sozialen Projekt geboren, dessen erstes Ziel der Bau einer Schule am Ende eines Tales war. Vorerst muss der Unterricht noch in einer alten, zugigen Holzhütte stattfinden, die wir mit dem Grundstück erworben haben“, so Cornelia Caldonazzi. Das neue Schulhaus soll bereits im Frühjahr 2019 bezugsfertig sein.