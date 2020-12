Freizeitoase Übersaxen bereit für die Wintersaison

Langlaufloipe öffnet zum Wochenende, Skilift Gröllerkopf je nach Vorgabe und Schneelage

Übersaxen. Nur wenige Kilometer vom Rheintal verbirgt sich im beschaulichen Übersaxen ein äußerst beliebtes Naherholungsgebiet, dass ganzjährig genützt wird. Nun steht man in bereits in den Startlöchern für die kommende Wintersaison, aufgrund der Schneefälle in den letzten Tagen wird die Rätikonloipe bereits zu diesem Wochenende den Betrieb aufnehmen. Nach dem Einstieg im Bereich Brosi – an der Straße Richtung Dünserberg – stehen drei Varianten zur Verfügung. 1,5, 5 oder für ganze sportliche Läufer 8 Kilometer bestens präparierte Loipe, bieten einen traumhaften Ausblick auf den Rätikon. Dies zudem alles kostenlos, eine kleine freiwillige Spende beim Einstiegsbereich wird aber gerne gesehen.