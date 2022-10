Freiwilliges Sozialjahr

Ausprobieren, was zu mir passt …

Das Freiwillige Sozialjahr wird von der Sozialen Berufsorientierung Vorarlberg mit Sitz in Götzis für rund 50 Institutionen im ganzen Land angeboten. Die Jugendlichen sind in interessanten und spannenden Einrichtungen im Einsatz wie beispielsweise der Lebenshilfe, dem Institut für Sozialhilfe, der Caritas, in Pflegeheimen oder in der Schülerbetreuung, in Kindergärten und Spielgruppen oder auch in der offenen Jugendarbeit. Als anerkanntes Vorpraktikum ist das Freiwillige Sozialjahr außerdem eine gute Vorbereitung für viele weitere Ausbildungseinrichtungen.