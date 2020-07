Freiwillige LernhelferInnen gesucht

Bludenz. Im vergangenen September öffnete das Lerncafé der Caritas Vorarlberg in Bludenz seine Türen. Bei diesem kostenlosen, außerschulischen Angebot der Caritas wird Kindern Hilfe bei Hausaufgaben und Lernfragen angeboten. Nun werden zusätzliche Freiwillige zur Unterstützung dieser Kinder gesucht.

Am neuen Standort in Bludenz in der Stadionstraße 4 (Kinderhaus Mücke) werden 25 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren beim Lernen unterstützt. Die Gründe dafür können vielseitig sein – etwa sprachliche Barrieren, eine ungeeignete Wohnsituation oder fehlendes Geld für Nachhilfe.