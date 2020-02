Freiwillige fÃ¼r das LerncafÃ© Bludenz gesucht

Gemeinsam macht Lernen einfach mehr Spaß! Für rund 312 Kinder der Caritas Lerncafés in Vorarlberg ist dieses kostenlose Lernangebot eine wichtige Möglichkeit, den Schulalltag positiv zu meistern.

Im September öffnete das neunte Lerncafé der Caritas Vorarlberg seine Türen. Am neuen Standort in Bludenz in der Stadionstraße 4 werden 25 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren unterstützt. Gründe dafür können vielseitig sein – etwa sprachliche Barrieren, eine ungeeignete Wohnsituation oder fehlendes Geld für Nachhilfe. Auch Kubra, Schülerin der dritten Klasse Mittelschule, kommt seit Herbst regelmäßig ins Lerncafé: „Seitdem ich ins Lerncafé gehe, werden meine Noten immer besser. Jetzt macht mir die Schule viel mehr Freude.“