Freiwillig, bereichernd, zukunftsweisend

Jeder Beruf kann eine Berufung sein, doch nicht immer ist diese Berufung für junge Menschen gleich nach der Schule spürbar.

Eine gute Alternative ist in so einer Situation das Freiwillige Sozialjahr. „Durch das praktische Mithelfen in einer sozialen Einrichtung werden wertvolle soziale Kompetenzen angeeignet. Zudem macht es Jugendliche sensibel für die Probleme und Nöte von Mitmenschen. Das prägt oft das ganze weitere Leben“, so Elisabeth Geser, Geschäftsführerin der Sozialen Berufsorientierung Vorarlberg. Eine von ihnen ist Anna-Lena, die derzeit ihr Freiwilliges Sozialjahr im Sozialzentrum in Altach absolviert: „Ich versuche Abwechslung in den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner zu bringen, etwa mit Spielen, Gesprächen, vorlesen oder einfach nur zuhören. Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich darüber und bedanken sich bei mir. Dies gibt mir frischen Aufwind und Freude an meiner Tätigkeit, die, wie man gerade in dieser schweren Zeit sieht, sehr wichtig ist.“