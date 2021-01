"Freitesten" nicht sinnvoll - Virologin kritisiert Strategie

Die Regierung habe wohl die Massentests mit einer Art Belohnung verknüpfen wollen, meint die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl im "ZIB 2"-Interview. Aus Virologischer Sicht mache "Freitesten" aber keinen Sinn.

Elisabeth Puchhammer-Stöckl von der MedUni Wien meint im Gespräch mit Armin Wolf, dass Virologen bereits mit dem Terminus "Freitesten" ein Problem hätten. "Ein Antigen-Test bedeutet für den Einzelnen, dass er genau an dem Tag negativ ist, wo er negativ ist. Und am nächsten Tag kann es schon wieder ganz anders ausschauen", so Puchhammer-Stöckl. Tests unmittelbar vor einer Veranstaltung zu machen, habe durchaus Sinn, über einen Zeitraum von Tagen gelte das aus virologischer Sicht aber nicht.