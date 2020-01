Freispruch: Nachbarn doch nicht gestalkt

Angeklagte (43) soll Ehepaar fotografiert und belauscht haben. Gericht stellte keine unzumutbare Belästigung fest.

Im Zweifel wurde die unbescholtene Angeklagte am Landesgericht Feldkirch vom Vorwurf der beharrlichen ­Verfolgung freigesprochen. Das Urteil ist nicht ­rechtskräftig, denn die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.

Wenn es um den Verdacht von Stalking gehe, sei es schwer, die Grenze zu ziehen zwischen straffreiem und strafbarem Verhalten, sagte Richterin Sonja Nachbaur in ihrer Urteilsbegründung. Im vorliegenden Nachbarschaftsstreit sei nicht feststellbar, dass die Angeklagte sich vorsätzlich so verhalten habe, dass das benachbarte Ehepaar dadurch über einen längeren Zeitraum hinweg unzumutbar belästigt worden sei. Speziell bei Nachbarschaftskonflikten sei es zumeist so, dass das wechselseitige Verhalten leider nicht durch Toleranz und Großzügigkeit geprägt sei.