Freilaufzone und neue Regeln für Hunde

Mit 01. Jänner 2023 gilt in Frastanz die neue Hundeverordnung. Darin ist eine große Freilaufzone in der Unteren Au ausgewiesen, auf der sich Hunde austoben können.

Die neue Hundeverordnung regelt zudem die Gebiete, an denen Hunde an der Leine zu führen sind. 270 Hunde sind derzeit in Frastanz gemeldet. Um das friedliche Miteinander noch einfacher zu gestalten und gefährliche Situationen zwischen Menschen und freilaufenden Hunden zu vermeiden, hat die Gemeindevertretung eine neue Hundeverordnung beschlossen. So gibt es für Hunde eine Freilaufzone in der Unteren Au, die zum Austoben und Treffpunkt mit anderen Hunden gedacht ist.