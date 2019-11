Freikarten für das letzte FC Dornbirn-Spiel zu gewinnen

200 Freikarten werden für das Spiel FC Mohren Dornbirn und SV Ried verlost

Für das letzte Spiel des Jahres und die letzten 90 Minuten 2019 am Samstag, 30. November, 14.30 Uhr, Stadion Birkenwiese, FC Mohren Dornbirn gegen SV Ried im Rahmen der 2. Liga werden unter den Zuschauern zweihundert Eintrittskarten (Sitz- oder Stehplatz nach freier Wahl) verlost. Die Freikarten (100 x zwei Stück) werden von Spielsponsor den Vorarlberger Kraftwerken zur Verfügung gestellt. Und so kommt man zu einer Freikarte für zwei Personen: Ab Freitag, 22. September einfach eine email an office@fc-dornbirn.at senden. Die ersten einhundert Einsendungen gewinnen je eine Karte mit Begleitung für das Heimspiel gegen Ried. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.