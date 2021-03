freiheitfürleergut - Die Sieger brachten 2593 Kisten!

Die Mohrenbrauerei hat am vergangenen Donnerstag unter dem Motto "Freiheit für Leergut" eine Rückgabeaktion gestartet. Tausende Kisten fanden ihren Weg zurück in die Brauerei.

Ganze Anhänger füllten die gelben Kisten, die in der Mohrenbrauerei angeliefert wurden. Lautete die erste Zwischenstandsmeldung vom Donnerstag noch beachtliche 273 Kisten Leergut, mit denen die Herren von der Lohnarbeit Fessler die Führung auf dem Rückgabe-Leaderboard übernahmen und bis Freitagnachmittag behalten konnten, haben die schlussendlichen Sieger am Samstag das noch deutlich in den Schatten gestellt.