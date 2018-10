Freiheit ist das einzige, was zählt

Die Fachstelle für Zusammen.Leben der Marktgemeinde Lustenau lud zum Begegnungsfest

Diese beiden Gruppen waren es auch, die zum Begegnungsfest im Schützengarten kamen und bald füllte sich das Café mit zahlreichen Familien und Einzelpersonen, die hauptsächlich aus Syrien stammen. Die Lustenauer, die am Fest teilnahmen, waren vor allem solche, die die Menschen seit ihrer Ankunft in der Gemeinde in irgendeiner Art begleiten, sei es als Paten, als Helfer in alltäglichen Belangen oder als Deutschlehrer. Andrea Hollenstein, die mit ihrer Kollegin Anja Fleischmann zusammen in der Fachstelle für Zusammen.Leben als Flüchtlingsbetreuerin tätig ist, freute sich, dass so viele der Einladung gefolgt waren und konnte u. a. Bürgermeister Kurt Fischer, GR Christine Bösch-Vetter, Gruppenleiter Markus Rusch und den Flüchtlingsbetreuer der Caritas, Martin Feuerstein begrüßen. Die ersten 18 Flüchtlinge, die in Lustenau anlässlich der großen Flüchtlingswelle angekommen waren, fanden vor drei Jahren im Schützengarten ihre erste Herberge. Inzwischen sind alle in Wohnungen untergebracht und haben auch Arbeit gefunden.