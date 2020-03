Freier Eintritt zum Abschluss in der Rheinhalle

Am Mittwoch um 20.00 Uhr empfängt der EHC Lustenau die Silver Caps aus der Hauptstadt.

Im letzten Spiel der Saison empfangen die Löwen die Vienna Silver Caps. Nach diesem Spiel beginnt für beide Mannschaften die Sommerpause. Dass es jedoch nicht nur ein Schaulaufen wird, haben die Lustenauer in den letzten Spielen bewiesen. Mit dem Tabellenführer Salzburg und dem HC Gherdeina konnten die Sticker die wohl zwei besten Mannschaften dieser Gruppe in die Schranken weisen. So schön diese Siege sind, sind sie auch ein wenig ein Wehmutstropfen, da man sieht, was diese Saison alles möglich gewesen wäre.