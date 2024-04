Freie Stellen in der aha-Ferienjobbörse

Der Sommer naht und mit ihm die Pläne für die Feriengestaltung. Viele möchten die Urlaubskasse mit einem Ferialjob aufbessern.

„Jugendliche können sich in ihrem Umfeld umhören, wo es freie Stellen gibt und bei Verwandten und Bekannten anfragen, ob es in ihrem Unternehmen Ferienjobs gibt. Selbstverständlich kann man auch direkt bei Firmen anfragen oder in der aha-Ferienjobbörse suchen. Dort sind derzeit über 120 Inserate freigeschalten“, rät Sarah Svoboda vom aha.