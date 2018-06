Freie Stellen in der aha-Ferienjobbörse

Die Sommerferien in greifbarer Nähe und immer noch kein Ferialjob in Aussicht? In der aha Ferienjobbörse sind derzeit noch 185 offene Stellen – vielleicht ist ja was Passendes dabei?

Von Maskottchen bis FestspielpraktikantIn: In der aha-Ferienjobbörse www.aha.or.at/ferienjob kann online nach freien Stellen gesucht werden. Bereits über 2.000 Ferien- und Nebenjobs wurden heuer gemeldet. Immer wieder reinschauen lohnt sich, da auch jetzt noch laufend neue Ferien- und Nebenjobs gemeldet werden. Wer noch Jobs für den Sommer zu vergeben hat, kann diese dort kostenlos eintragen.

Alternativen zum Ferienjob

Wer trotz aller Bemühungen keinen Sommerjob ergattert, hat andere Möglichkeiten seine Zeit sinnvoll zu investieren. Neben kurzfristigen Sommereinsätzen kann man sich auch im Ländle engagieren. Schon gehört von aha plus, dem neuen Anerkennungssystem für Jugendliche? „Bei aha plus sammelst du für ehrenamtliche Tätigkeiten Punkte. Das kann in deinem Verein sein oder du checkst die offenen Aufgaben auf aha plus unter www.aha.or.at/quests. Die gesammelten Punkte kannst du einlösen – z. B. gegen Gutscheine fürs Kino, Pizza oder eine Sommertanzwoche“, erklärt Barbara Österle vom aha. Mitmachen können alle, die eine aha card haben. Alle Infos unter www.ahaplus.at