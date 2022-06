Freie Stellen in der aha-Ferienjobbörse

Der Sommer naht und mit ihm die Pläne für die Feriengestaltung. Wer noch einen Sommerjob sucht, wird in der aha-Ferienjobbörse fündig.

Hier gibt es aktuell noch viele freie Stellen. Unter www.aha.or.at/ferienjobs können Jugendliche online nach freien Stellen in ganz Vorarlberg suchen – von Eisverkäufer*in über Sportbetreuer*in bis zu LKW-Beifahrer*in. Auch Produktionsmitarbeiter*innen und Servicekräfte werden noch in verschiedenen Bereichen gesucht.

Und sollte es mit dem Ferialjob doch nicht klappen, können Jugendliche ihre Zeit mit aha plus sinnvoll nutzen. Sie können sich in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich engagieren, knüpfen dabei wertvolle Kontakte, polieren ihren Lebenslauf auf und können sich Rewards holen. Für das Kurzfilmfestival Alpinale im August werden z. B. noch in verschiedenen Bereichen helfende Hände gesucht. Mitmachen kann, wer eine aha card hat. Alle Infos findet man unter www.aha.or.at/plus.