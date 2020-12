Freie Plätze für Vorbereitung zum Medizinstudium

Seit der Einführung der Vorbereitungsangebote in Schloss Hofen konnte die Anzahl der Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern, welche den Medizinaufnahmetest bestanden, verdoppelt werden.

Heuer haben sich 212 Teilnehmende aus Vorarlberg um ein Medizinstudium in Wien, Graz oder Innsbruck (aus Linz gibt es keine Zahlen) beworben. 45 davon haben den Aufnahmetest bestanden, was einem guten Durchschnittswert entspricht. "Wichtig ist, dass wir genau verfolgen, wie viele Teilnehmende jährlich den Aufnahmetest bestehen, und ob diese Quote ausreichend ist, um in Zukunft die ärztliche Versorgung im Land zusichern zu können", betont Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher