Freeskier zeigten ihr Können

Andre Wieser kürte sich zum Landesmeister im Big Air.

Dornbirn. Der Freeski Club Vorarlberg und der SC Mühlebach Dornbirn Freestyle betreuen gemeinsam über 30 Kinder und Jugendliche aus ganz Vorarlberg in verschiedenen Leistungsklassen ehrenamtlich das ganze Jahr über in den olympischen Disziplinen der Skiakrobatik. Und so traf sich unter Leitung der beiden Vereine, nach einigen schwierigen Jahren, der gesamte Nachwuchs kürzlich im „Backyards“-Park in Brand. Der Park mit seinen zahlreichen „Rails“ (Elemente aus runden oder ovalen Metallrohren) und „Kickern“(Schanzen) ist seit vielen Jahren ein Paradies für die Freestyler und Freeskier.