freeassange - "Prozess wird in die Länge gezogen"

Seit Mittwoch läuft in London der Prozess um Julien Assange - Evelin Schallert berichtet vor Ort über das Verfahren und Assanges Unterstützer.

Seit Mittwoch läuft die Gerichtsverhandlung über eine mögliche Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die USA am High Court in London. In dem Berufungsverfahren wollen Assanges Rechtsvertreter eine Auslieferung weiterhin verhindern. Seit mehr als zwei Jahren sitzt der Journalist und Politaktivist in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Sein Gesundheitszustand ist kritisch.