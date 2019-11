Frecher Einbruch in Dornbirner Hotel

Dornbirn - Am Freitag brachen drei Männer in ein Hotel-Gästehaus in Dornbirn ein und stahlen Handtücker, Decken und anderes.

Am Freitagnachmittag drückten drei vorerst unbekannte Täter die versperrte elektrische Glasschiebetüre eines Hotel-Gästehauses in Dornbirn mit Körperkraft auf. Im Gebäude durchsuchten sie einen Abstellraum und stahlen daraus Handtücher, Tagesdecken, diverse Minibarartikel sowie drei Bettdecken. Das Diebesgut transportierten sie in den Bettdecken ab und verließen nach nur zehn Minuten das Hotel-Gästehaus wieder.

Zwei junge Rumänen festgenommen

Mit Fahrrädern flüchteten sie unbekannte Richtung. Nach kurzen Ermittlungen gelang es Beamten der Polizeiinspektion Dornbirn, zwei Täter, einen rumänischen Minderjährigen und einen rumänischen Jugendlichen, auszuforschen. Die Fahndung nach dem dritten Tatverdächtigen läuft noch. Die gestohlenen Gegenstände konnten noch nicht sichergestellt werden. Die Verdächtigen werden an die Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt werden.