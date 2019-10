Freche Papier-Igel zum Herbstbasteln

VN-Heimat Kinderseite: Igel bastelnDer Herbst ist die aktivste Zeit für den Igel.

Kinderseite (cth) Die Tage werden jetzt kürzer und die Blätter verfärben sich bunt. Jetzt beginnt eine ganz wichtige Zeit für den Igel. Da der Igel Winterschlaft hält, ist das sonst nachtaktive Tier auch tagsüber sehr aktiv, um sich einen Winterspeck anzufuttern. Vielleicht habt ihr auch schon einen der süßen, stachligen Insektenfresser in eurem Garten entdeckt? Am liebsten hausen die Igel in Hecken, Gebüschen und unter Blätterhaufen.