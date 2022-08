Fraxern und das "legendäre Sommerfest"

Sommerfest bringt das Dorf zusammen.

FRAXERN Die kleine Berggemeinde Fraxern zählt rund 800 Einwohner. Eigentlich skurril, dass dort gleich zwei Live-Bands ihr Zuhause haben. “Igspielt” und “kurzfristig”. Als Open-air zuvor auf der Jugendbühne in Fraxern geplant, musste es dann doch bis zum Sommerfest im Jakob-Summer-Saal verschoben werden. Der Verein “Fraktiv” (Fraxern aktiv) veranstaltete das Event bereits zum dritten Mal: “Uns ist es wichtig, dass wir Events schaffen, die das Dorf zusammenrücken”, erklärt Fraktiv-Obmann Abraham Nachbaur. Fraktiv ist ein Jugendverein, der 2013 gegründet wurde. “Es ist so schön zu sehen, mit welcher Freude die Jugendlichen bei solchen Veranstaltungen mitwirken”, so Nachbaur. Nachbaur selbst wirkt in der Band “Igspielt” mit, die den ersten Teil des Abends musikalisch umrahmte. Anschließend heizte “kurzfristig” auf der Bühne dem Publikum im Saal ein. Ein durchaus erfolgreiches Event, das trotz Schlechtwetter für gute Laune sorgte. TAY