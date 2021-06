Frauenmuseum: "Wenig politische Unterstützung"

Stefania Pitscheider Soraperra, Direktorin des Frauenmuseums Hittisau spricht bei "Vorarlberg LIVE" über zukünftige Ausstellungen und die geringe politische Unterstützung.

Im Gespräch mit Marc Springer bei "Vorarlberg LIVE" geht Stefania Pitscheider Soraperra auf den Grund des immer noch teilweise bestehende klassischen Rollenbilds von Frauen und Männern ein: "Ich glaube es liegt an der Gesellschaft." Frauen seien heute gut ausgebildet und sie hätten den Wunsch, das auch beruflich auszuüben. "Frauen verdienen jedoch nach wie vor wesentlich weniger als Männer." Gerade in Vorarlberg hätten wir noch eine sehr hohe 'Gender-Pay-Gap'.

Schwerpunkt Geburtskultur

Zum 20-jährigen Jubiläum widmet sich das Frauenmuseum Hittisau den Schwerpunkt Geburtskultur. "Dieses Thema betrifft uns alle. Neben dem Tod, ist es ein Thema, dass uns alle ausnahmslos verbindet." Unabhängig von Kultur und Herkunft werde jeder Mensch irgendwann geboren. Die Ausstellung beschäftige sich mit den benötigten Rahmenbedingungen, die man brauche, um gut in das Leben zu starten. "Wir haben versucht, dieses unglaublich dichte Thema, von vielen Seiten anzuschauen." Für eine erfolgreiche Realisierung dieser Ausstellung führte das Frauenmuseum Hittisau eine Spenden-Aktion durch, welche einerseits zu hohen Einnahmen führte, andererseits Schuld an äußerst geringen Corona-Förderungen und Unterstützungen war.

"Frauen haben in dieser Krise sehr Großes geleistet und wirklich außerordentlich Systemrelevantes gemacht." In sehr viele Bereich seien Gelder geflossen, nur nicht unbedingt in Bereiche, die Frauen betreffen.