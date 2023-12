Frauenärztin: Diesen Gynäkologen vertrauen die Frauen in Vorarlberg

©KI-Bild via Dall-E

Auszeichnung

Der "Patients Choice Award" von DocFinder.at zeichnet Ärztinnen aus, die sich durch ihre außergewöhnliche Empathie und Fürsorge auszeichnen.

Bewertungen: Einfühlsam und zugänglich

In Vorarlberg äußerten Patienten ihre Anerkennung für Frauenärztinnen, die nicht nur über medizinisches Fachwissen verfügen, sondern auch einfühlsam und zugänglich sind.

Dr. med. univ. Karin Frischeis-Bischofberger - Eine Kombination aus Schulmedizin und TCM: An erster Stelle steht Dr. Karin Frischeis-Bischofberger aus Alberschwende, die für ihre integrative Behandlungsweise geschätzt wird. "Ich habe mich oft nicht ernst genommen gefühlt, bis ich zu Frau Dr. Frischeis-Bischofberger gewechselt bin," teilt eine Patientin mit, die nach Jahren der Frustration endlich Hoffnung fand. Die Ärztin kombiniert Schulmedizin mit traditioneller chinesischer Medizin, eine Herangehensweise, die bei ihren Patientinnen Anklang findet.

Dr. Barbara Niederer - Empathie jenseits der Praxiszeiten: Dr. Barbara Niederer aus Feldkirch wird für ihre überdurchschnittliche Empathie gelobt. Eine Patientin erinnert sich: "Selten hatte ich das Glück, einer Ärztin mit so viel Empathie zu begegnen." Niederers Engagement, auch außerhalb der Praxiszeiten für ihre Patientinnen da zu sein, hebt sie besonders hervor.

Dr. Sabine Fuchs - Ein Ort des Wohlfühlens: In Dornbirn loben Patientinnen Dr. Sabine Fuchs für ihr freundliches und kompetentes Auftreten. Eine zufriedene Patientin betont: "Hab mich in dieser Ordination gleich wohl gefühlt!" Fuchs wird für ihre Fähigkeit geschätzt, Erwartungen vollständig zu erfüllen und eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen.

Dr. Silvia Eismann - Zeit und Zuverlässigkeit: Dr. Silvia Eismann, ebenfalls aus Feldkirch, wird für ihre Zuverlässigkeit und die besondere Zeit, die sie sich für jede Patientin nimmt, geehrt. "Sie nimmt sich viel Zeit für Ihre Patientinnen und man fühlt sich sofort wohl," beschreibt eine Patientin ihre Erfahrung.

Dr. Andrea Richling - Kompetenz, die Sicherheit gibt: Dr. Andrea Richling aus Nenzing rundet die Liste ab. Ihre Patientinnen schätzen sie für ihre Freundlichkeit und Fachkompetenz. Eine Patientin fasst zusammen: "Freundliche, kompetente Ärztin, die einen einfach gut fühlen lässt."

Top bewertet in Vorarlberg

Dr. Med. Susanne Fischer - Hohe Anerkennung in Bregenz: Mit einer beeindruckenden Bewertung von 4,8 Sternen bei 22 Bewertungen steht Dr. Susanne Fischer an der Spitze. Ihre Praxis in der Schnabelgässele in Bregenzist bekannt für ihre Zugänglichkeit und Patientenfreundlichkeit.

Dr. Thomas Sander - Beliebte Praxis in Bregenz: Dr. Thomas Sander, praktizierend in der Mariahilfstraße in Bregenz, genießt mit 4,6 Sternen bei 30 Bewertungen ein hohes Ansehen. Seine Patientinnen schätzen insbesondere seine fachliche Expertise und das einfühlsame Praxisambiente.

Dr. Susanne Hämmerle - Vertrauenswürdige Betreuung: In der Praxis von Dr. Susanne Hämmerle in Haus am Platz, In d. Wirke, spiegelt eine Bewertung von 4,0 Sternen bei 4 Bewertungen das Vertrauen und die Zufriedenheit ihrer Patientinnen wider.

Dr. Christopher Hager - Exzellente Bewertung: Dr. Christopher Hager, tätig in der Schulgasse, erhält mit 5,0 Sternen bei 2 Bewertungen die Bestnote. Dies deutet auf eine außerordentlich positive Resonanz seiner Patientinnen hin.

Dr. Beate Riedmann - Erfahrene Gynäkologin: Mit einer soliden Bewertung von 4,4 Sternen bei 32 Bewertungen zeichnet sich Dr. Beate Riedmann, praktizierend in der Riedgasse, durch ihre langjährige Erfahrung und Patientennähe aus.

Dr. Neunteufel Walter - Geschätzter Facharzt: In der Mozartstraße bietet Dr. Walter Neunteufel eine umfassende gynäkologische Versorgung, wie seine Bewertung von 4,0 Sternen bei 12 Bewertungen zeigt.

Femimed - Dr. Anna Aulitzky & Dr. Maximilian Murtinger: Das Team von Femimed in der Kaiserstraße, bestehend aus Dr. Anna Aulitzky und Dr. Maximilian Murtinger, erhält volle 5,0 Sterne bei acht Bewertungen, was auf eine ausgezeichnete Patientenbetreuung hindeutet.

Die Frauenärztinnen (Dr. Summer, Dr. Kargl-Neuner): In Am Garnmarkt praktizieren Dr. Summer und Dr. Kargl-Neuner, die mit 4,7 Sternen bei 30 Bewertungen ein hohes Maß an Patientenzufriedenheit erreichen.

Dr. Silvia Ihrenberger - Persönliche Betreuung in Maria-Theresien-Straße: Dr. Silvia Ihrenberger, tätig in der Maria-Theresien-Straße, hat mit 4,6 Sternen bei 8 Bewertungen ein beeindruckendes Feedback erhalten. Ihre Patientinnen heben ihre persönliche Betreuung und das Gefühl des Wohlbefindens in ihrer Praxis hervor.

Frauenärztinnen Feldkirch (Dr. Birgit Poyntner & Dr. Maria Seyr): Das Duo Dr. Birgit Poyntner und Dr. Maria Seyr in der Bahnhofstraße in Feldkirch hat mit 4,4 Sternen bei 44 Bewertungen eine starke Position in der Region. Ihre Patientinnen schätzen besonders die Kombination aus professioneller Kompetenz und einer warmherzigen Betreuung.

Dr. Silvia Eismann Praxis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe: Dr. Silvia Eismann, in der Saalbaugasse praktizierend, hat mit 5,0 Sternen bei 8 Bewertungen eine perfekte Bewertung erreicht. Dies unterstreicht ihre Expertise in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie ihre Fähigkeit, eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Patientinnen aufzubauen.

Dr. Susanne Mathis-Kolb - Individuelle Aufmerksamkeit: Mit 5,0 Sternen bei acht Bewertungen zeigt sich, dass Dr. Susanne Mathis-Kolb in der Thalbachgasse für ihre individuelle Aufmerksamkeit und Fürsorge bekannt ist.

Dr. Elmar Verocai - Fachwissen und Empathie: Dr. Elmar Verocai, der in der Kornmarktstraße praktiziert, erhält 4,7 Sterne bei 19 Bewertungen. Seine Patientinnen loben die Kombination aus seinem umfassenden Fachwissen und seiner empathischen Herangehensweise.

Dr. med. Alexandra Kiesenebner - Hohe Patientenzufriedenheit: In der Deuringstraße praktizierend, genießt Dr. Alexandra Kiesenebner mit 5,0 Sternen bei 14 Bewertungen eine hohe Patientenzufriedenheit, was auf ihre exzellente medizinische Versorgung und Patientenbetreuung hindeutet.

Praxis Dr. Camilla Natter-Raidt - Engagierte Fürsorge: Dr. Camilla Natter-Raidt, in der Toni Russ Straße tätig, erhält 5,0 Sterne bei 5 Bewertungen. Dies spiegelt ihre engagierte Fürsorge und das Bemühen um das Wohl ihrer Patientinnen wider.

Dr. Norbert Loacker - Umfassende Erfahrung: Mit 4,5 Sternen bei 35 Bewertungen ist Dr. Norbert Loacker in der Dr. Anton-Schneider-Straße für seine umfassende Erfahrung und Patientennähe bekannt.

Dr. med. Johler-Wackerle Claudia - Zuverlässige Versorgung: In der Waldfriedgasse hat Dr. Claudia Johler-Wackerle mit 4,1 Sternen bei 46 Bewertungen bewiesen, dass sie eine zuverlässige und vertrauenswürdige medizinische Versorgung bietet.

Dr. Sabine Fuchs - Exzellente Patientenbetreuung: Dr. Sabine Fuchs, die in der Marktstraße in Dornbirn praktiziert, wird mit 4,9 Sternen bei 40 Bewertungen für ihre exzellente Patientenbetreuung hochgeschätzt.

Dr. Thomas Lang - Fachliche Exzellenz: Dr. Thomas Lang, der in der Bahnhofstraße in Schruns praktiziert, genießt mit 5,0 Sternen bei 20 Bewertungen einen exzellenten Ruf. Seine Patientinnen loben seine fachliche Exzellenz und das Engagement für ihre Gesundheit.

Dr. Martin Peter - Vertrauensvoller Ansatz: In der Lustenauer Schillerstraße bietet Dr. Martin Peter mit 5,0 Sternen bei 22 Bewertungen eine herausragende medizinische Versorgung. Sein vertrauensvoller Ansatz wird von seinen Patientinnen besonders geschätzt.

Ordination Abbrederis - Ganzheitliche Frauenheilkunde: Die Ordination Abbrederis am Dornbirner Rathausplatz, mit 4,7 Sternen bei 26 Bewertungen, ist bekannt für ihren ganzheitlichen Ansatz in der Frauenheilkunde und die starke Patientenbindung.

Dr. Riedl Carolin - Engagierte Fürsorge: Mit 4,7 Sternen bei 3 Bewertungen zeigt Dr. Carolin Riedl in der Kohlplatzstraße in Hard ihr Engagement für eine fürsorgliche und umfassende Patientenbetreuung.

Dr. med. Claudia Johler-Wackerle - Patientenorientierter Ansatz: Dr.Claudia Johler-Wackerle in der Waldfriedgasse in Feldkirch, mit einer Bewertung von 4,1 Sternen bei 46 Bewertungen, steht für einen patientenorientierten Ansatz, der das Wohlbefinden und die individuellen Bedürfnisse der Patientinnen in den Mittelpunkt stellt.

Dr. Walter Neunteufel - Langjährige Erfahrung: Dr. Walter Neunteufel in der Dornbirner Mozartstraße, mit 4,0 Sternen bei zwölf Bewertungen, bringt eine langjährige Erfahrung in der Frauenheilkunde mit und wird für seine professionelle und einfühlsame Betreuung geschätzt.