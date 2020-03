Frauen und Familien Glück gebracht

Weltladen Frastanz feierte Frauentag mit neuen Handtaschen und Spendenaktion

FRASTANZ Am Weltfrauentag wurden heuer im neuen Weltladen-Geschäftsraum im Saminapark nicht nur Frauen mit neuen Handtaschen glücklich gemacht, sondern auch Mütter und Familien in Not im Rahmen der Aktion „Stunde des Herzens.“

Seitdem der Weltladen in den neuen Saminapark umgezogen ist, kommen noch mehr Kunden zum Kauf fairer Produkte und noch mehr Freunde zum Weltladen-Frühstück am Dienstagmorgen. Zu den zahlreichen Gästen am Weltfrauentag im Weltladen zählte heuer auch Bürgermeister Walter Gohm. HE